Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne.

Il Cavaliere più famoso del Trono Over ha detto ‘basta’ a Maria, preferendo una vita più low profile in quel di Firenze, ai riflettori di Canale Cinque. A rivelarlo è stato il settimanale Chi che ha dato per certa la sua assenza: “Il Trono Senior di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi, quest’anno non avrà tra i suoi protagonisti Giorgio Manetti“.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine in occasione della fine della stagione televisiva, Giorgio aveva già espresso le sue perplessità in un ritorno: “Nell’ultima puntata ero davvero stremato, sono uscito da questa edizione con le ossa rotte”.

Senza l’appuntamento fisso con Uomini e Donne, il Gabbiano può volare verso lidi più felici: Grande Fratello Vip o Isola dei Famosi? Io adorerei entrambi.