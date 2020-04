Uomini e Donne ieri pomeriggio è tornato con una nuova formula inedita in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate flirtano in chat con perfetti sconosciuti che si presentano solo con il proprio nickname. Ciao, The Circle.

Gemma, ad esempio, ha parlato con OcchiBlu, Pantera e Cuore Di Poeta.

Occhiblu, Pantera e Cuore di poeta in una sola foto. #uominiedonne pic.twitter.com/nkS6Gtqz4l — ℝ ́ ℕ ℂℝℕ 🧩 (@Tristan__esdpv) April 21, 2020

OcchiBlu, nello specifico, ha detto di avere 38 anni e di avere appunto gli occhi azzurri.

Il suo nickname è Occhi blu.

Dice di avere 38 anni (palese ne ha di più).

Scrive frasi filosofiche. Il nuovo corteggiatore di Gemma è Clizia. #uominiedonne pic.twitter.com/kQPLfJ8v5t — salvatrash🐍 (@salvatrash1) April 20, 2020

Le uniche due persone che potrebbero scoprire la vera identità di “Occhi blu”#uominiedonne pic.twitter.com/SVIzFCa4zX — ℝ 🌻 (@Ale7_23) April 20, 2020

Peccato però che gli occhi azzurri mandati dall’utente OcchiBlu siano dell’attore di Chiamami Col Tuo Nome, Armie Hammer.