Prima di Sara Affi Fella c’era lei, Chiara Sammartino, una bella napoletana che provò a fregare la redazione di Uomini e Donne insieme al suo corteggiatore Gabrio Gamma. I due si incontrarono senza farlo sapere alla produzione, ma furono beccati da due ragazze, che andarono in studio a testimoniare.

Di tempo ne è passato, Chiara ha rotto con Gabrio poco dopo la sua breve esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista adesso sta con Livio e il mese scorso i due hanno annunciato che diventeranno genitori.

“Come anticipato la puntata di oggi di Uomini e Donne è tutta dedicata a Chiara che lascia il trono perché l’incontro fuori dagli studi con Gabrio è venuto finalmente a galla. – si legge in un vecchio articolo di Fan Page – Appena arrivati in studio la tronista napoletana e il corteggiatore mettono in scena una farsa ben orchestrata, che poco dopo viene smentita da alcune testimoni. Chiara e Gabrio difatti non si salutano e la bionda giustifica il gesto spiegando che nell’incontro toscano per circostanze casuali, il bel corteggiatore le abbia negato addirittura il saluto.

Ma l’antefatto si smonta su se stesso quando le due ragazze testimoni fanno il loro ingresso in studio e raccontano di aver visto i due partecipanti al programma parlare animatamente tra loro. Nulla da fare, le testimonianze non servono a smontare la linea di difesa della napoletana che continua a negare spudoratamente.

A darle manforte ci pensa Gabrio, che afferma: “Abbiamo avuto la sfortuna di trovarci nello stesso posto e nello stesso momento, cosa ci posso fare che ho trovato lei?” La farsa va avanti con una difesa strenua, mentre Maria De Filippi e il pubblico in studio sembra propendere per la versione delle due testimoni. La querelle va avanti per un po’, tra corteggiatori e opinionisti adirati e la padrona di casa che prova a smorzare i toni.

Alla fine chi cede tra i due è proprio il corteggiatore toscano: “La colpa è mia, io oggi mi elimino.” Un’affermazione contraddittoria dopo che Gabrio si dichiara per Chiara nelle puntate precedenti. Nel frattempo Chiara è visibilmente agitata ed è quasi in lacrime, continuando a sostenere la sua versione dei fatti. La spiegazione di Gabrio per la bugia rifilata alla redazione però non fa una piega: “Mi sono comportato così perché Chiara mi piace veramente tanto, io le ho chiesto di seguirmi.”

Arrivati a questo punto Chiara non può far altro che mollare la presa e spiegare a tutti le ragioni della bugia raccontata: “Siamo rimasti impietriti quando ci siamo visti, eravamo entrambi in imbarazzo, non me l’aspettavo ma ci speravo.” Prima che Chiara dia la sua versione dei fatti, Gabrio viene fatto uscire dagli studi e la napoletana dice la sua ammettendo l’incontro di nascosto nei vicoli di Siena e sottolinea che l’accordo sulla bugia da dire in studio viene preso proprio in quel frangente.”