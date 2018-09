In un’intervista rilasciata ad Isa e Chia, Giuliano Giuliani non solo si è scagliato contro la redazione di Uomini e Donne, ma ha fatto capire di voler tornare nel programma.

“Maria De Filippi rimane sempre la regina della televisione, la ringrazio per l’ospitalità avuta, ma ho capito che la redazione ti usa come un pacco. Nel mio caso sarebbero state giuste e opportune più umanità e la possibilità di ritornare in studio, lo dico io, ma lo dicono anche gli italiani.

La redazione mi aveva obbligato ad uscire a cena con una donna, scelsi Alba ma non mi piaceva e quando Maria mi chiese com’era andata la nostra esterna, era stata l’espressione del mio viso a parlare per me. Mi reputo un uomo vero, avrei potuto inscenare una finta storia con lei, ma non l’ho fatto, perché volevo davvero trovare una donna che potesse starmi accanto nella quotidianità. Questa cosa, a quanto pare non è stata apprezzata, tant’è che nella registrazione successiva non c’ero più e sul web si è scatenato il malumore dei telespettatori che non sapevano nulla e tutt’ora mi chiedono se tornerò mai a Uomini e Donne. Mi era stato riferito che al momento ero sospeso, ma che se si fosse presentata qualche donna per me mi avrebbero telefonato, invece niente di niente…”