Sappiamo tutti che i tronisti ed i corteggiatori di Uomini e Donne non hanno nessun cachet, cosa che non si può dire per la sfilza di opinionisti del programma mariano.

Ieri il sito fidelity house ha svelato quello che Tina Cipollari e Gianni Speri guadagnerebbero per ogni puntata di U & D. Stando a quello che si legge sul noto sito, il cachet dei due opinionisti sarebbe di circa 1.000/2.000€. Una cifra davvero alta, soprattutto se si pensa al numero di puntate registrate ogni mese.

“La cifra pagata a Tina Cipollari e Gianni Sperti ammonterebbe a 1000 / 2000€ per ogni registrazione. – riporta il sito fidelity house –

Sembra anche che questa cifra venga giustificata dal fatto che ai corteggiatori e ai tronisti dello show non venga corrisposta una paga, ma solamente un rimborso spese per i costi di viaggio. Il budget dunque è tutto per gli opinionisti, Gianni e Tina che ormai risultano essere una presenza fissa a tutti gli effetti.”

Se la cifra fosse vera sarebbero comunque soldi ben spesi, Tina nonostante sia una presenza fissa da anni è ancora l’anima di ogni puntata (soprattutto durante il Trono Over). Senza la Cipollari Uomini e Donne perderebbe sicuramente appeal.

Fonte: Kontro Kultura