Chi ha letto le anticipazioni (qua!) di Uomini e Donne sa che la tronista Sara Tozzi ha deciso di abbandonare la trasmissione perché si è scoperta ancora innamorata dell’ex fidanzato (lo facciamo un applauso a chi, dopo una serie di provini, l’ha scelta per quel ruolo, sì?).

Al suo posto potrebbe entrare, come rivelato dal portale Il Vicolo Delle News, una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, che è sempre stata applaudita sia da Maria De Filippi che dalla redazione stessa.

Il nome di Klaudia era circolato anche nei mesi scorsi quando ancora non erano state annunciate le troniste ed ora – con questo abbandono improvviso in corso d’opera della Tozzi – potrebbe essere tornata per lei la possibilità di sedersi sulla poltrona rossa. Klaudia Poznanska si è fatta conoscere al grande pubblico come corteggiatrice di Andrea Zelletta, che alla fine però le ha preferito Natalia Paragoni.

La nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne sarà registrata questo mercoledì (2 ottobre), quindi manca davvero poco all’annuncio della nuova tronista ufficiale. Sarà davvero Klaudia con la K?