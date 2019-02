Venerdì sera andranno in onda le scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, la puntata dedicata allo spagnolo però è stata registrata ieri e sul web circola già uno spoiler.

Stando a quello che riporta Il Vicolo delle News, il toro di Siviglia ha scelto Sonia Pattarino e la ragazza gli ha detto di sì.

“Ieri si è registrata la scelta al castello di Ivan Gonzalez. Come ci rivela la nostra bat-talpa lo spagnolo ha scelto Sonia Pattarino che ha detto sì. Natalia Paragoni non si è certo disperata perché tornerà sicuramente a corteggiare Andrea Zelletta. Il pugliese apprezzerà il gesto?”

E un altro trono è chiuso. L’unico motivo per cui mi ricorderò di Ivan…



Ivan ha scelto Sonia, non me l’aspettavo #uominiedonne — chià (@thanksmengoni) 26 febbraio 2019

Praticamente Ivan ha preso Bolo e si é innamorato della Hotess (Sonia) e bravo Ivan. #uominiedonne — L’Anika (@AnikaDellaRocca) 26 febbraio 2019

Non per essere cattiva ma a Ivan Sonia non piace dureranno il tempo di un paio di foto #uominiedonne — Angie Pinkmeup (@Angie_Pinkmeup) 26 febbraio 2019

Ma anche io.

E ti dirò che mi dispiace tanto per Sonia, lei non lo merita Ivan. Anzi non si sarebbe nemmeno dovuta presentare al castello!

Sinceramente mi ha stupito molto che abbia scelto lei 🤔 — GIᗩᗪᗩ 👠 (@JadeWaldorf) 26 febbraio 2019

IVAN HA SCELTO SONIA IN BASE ALL’AMMMMMORE 😂😂😂 E POI ERA NATALIA LA FALSA.

HA RAGIONE QUANDO DICE CHE NON HA LE PALLE PERCHÈ AVREBBE DOVUTA SCEGLIERLA E PRENDERSI IL NO COME HA FATTO TERESA. #uominiedonne — 🥀 (@narosacientspin) 26 febbraio 2019

Ivan contro ogni aspettativa pare abbia scelto Sonia e lei ha risposto SI. 😱😱😱😱 #Uominiedonne #LaScelta — GIᗩᗪᗩ 👠 (@JadeWaldorf) 26 febbraio 2019

ridicolissimo Ivan che sceglie Sonia quando non gli è mai importato nulla. Poteva scegliere Natalia e prendersi un bel no invece di continuare a prendere per i fondelli quella ragazza. Stupida pure lei che gli ha risposto si #uominiedonne — ☾ elle (@elle_x01) 26 febbraio 2019