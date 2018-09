La nuova stagione di Uomini e Donne partirà con il botto. Durante la registrazione di ieri Luigi non è entrato in studio perché ha pensato di abbandonare il trono. Il motivo? Il ragazzo si è invaghito dell’altra tronista, Mara, che a sua volta ha ammesso di ricambiare l’interesse. I due hanno fatto un’esterna, ma poco dopo Luigi ha deciso di restare sul trono, perché Marta è appena uscita da una relazione e il tronista si è spaventato.

Luigi entra in studio e dice che ci ha pensato ma resta sul trono: “sia perché Mara si è lasciata da solo 2 mesi e questa cosa a lui non piace perché sembra di rivivere la storia con Sara, sia perché ha deciso di pensare prima a lui e vuole poter scegliere”.

“All’inizio Luigi non è entrato perché aveva messo in discussione il trono! – si legge su NewsUeD.com – Tra tutte le ragazze ha detto alla redazione che gli è piaciuta la tronista Mara. allora la redazione gli chiede se voleva conoscerla e lui decide di farci un’esterna, due chiacchiere per poi decidere se corteggiarla o se rimanere sul trono. Anche Mara aveva detto che quando aveva notato e gli piaceva Luigi durante il trono di Sara.

Da quello che ricordo non è mai successa una cosa simile e questo potrebbe essere solo l’inizio. Luigi e Mara probabilmente ci regaleranno altre perle.

Non ho capito dove sia il problema nell’esterna tra Luigi e Mara. Se lui voleva provare a conoscerla, cosa c’è di male? Dove caspita lo vedete il business in una decisione del genere? #uominiedonne

#uominiedonne Ma tutti quelli che dicono che Luigi è falso perché non lascia il trono dopo la dichiarazione su Mara, ma vi sentite bene?

Ci ha parlato sì e no 20 minuti in esterna, è normale che sia insicuro e che nutra dei dubbi!

Andate a giocare un pò più in là, su! (cit.) pic.twitter.com/gIVABIbsmp

— Titta Berardi (@berardi_titta) 8 settembre 2018