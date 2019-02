E poi arriva il colpo di scena che non ti aspetti. Oggi durante le registrazioni di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso ha dichiarato di voler riconquistare Teresa.

Pare che il ragazzo abbia parlato con la Langella già durante la puntata dedicata alla scelta di Ivan e Luigi e oggi ha confermato di aver cambiato idea e di essersi pentito del ‘no’.

Un consiglio per Teresa…



“Il giorno in cui registravano la scelta di Ivan, Andrea è andato a casa di Teresa ma non l’ha trovata perché lei era al castello. E’ andato quindi al castello ma non lo hanno fatto entrare. Dopo hanno detto a lei che doveva andare in una stanza per un’intervista e invece c’era lui che voleva parlarle. Vediamo quindi una loro ‘esterna‘.

Lei dice che non riusciva nemmeno a guardarlo in faccia. – si legge su Il Vicolo delle News – Lui le dice che la sera prima non riusciva a dormire e ha preso il primo treno per andare da lei la mattina dopo. Spiega di essersi spaventato il giorno della scelta perché temeva di non essere all’altezza delle aspettative. La sta pensando molto “sei rimasta in questi giorni nella mia testolina“, anche se è passato da stron*o ora ci sta mettendo la faccia e vorrebbe lei gli credesse. Lei non si fida, lo vede inaffidabile e gli ha detto che sta facendo così solo per ripulirsi l’immagine. Andrea le dice “si vede dagli occhi che non ti fidi di me e non credi a quello che ho detto”.

Poi in studio ha detto che il cuore le dice una cosa ma la testa un’altra. Sta ascoltando la testa perché ha sofferto molto dopo Il no, le ha rovinato la festa e il giorno che doveva essere il più bello, non l’ha fatta sentire principessa e dopo il mancato sì è rimasta chiusa 4 giorni in hotel a piangere e stare male per lui e si sentita veramente tanto sola, ora non è pronta a rischiare di nuovo. Andrea le ha scritto su IG dopo l’esterna e le ha lasciato il numero, ma Teresa non lo ha ancora chiamato.

Gianni, Mario e Giulia (Maria ha chiesto un suo parere) non credono ad Andrea. Ma sia Maria che Giulia le dicono che forse deve mettere da parte l’orgoglio per non pentirsi a vita. Tina dice che deve dargli una seconda possibilità. Dice che in fondo non ha ammazzato nessuno. Sono rimasti che adesso Andrea farà delle cose per dimostrarle che ci ha ripensato. Lui sostiene che ci tiene a lei. Lui non è presente perchè vuole parlare con lei solo lontano dalle telecamere e lei ha apprezzato questo gesto.”