A Uomini e Donne sono passati tanti gay e non necessariamente sono scesi a corteggiare Claudio Sona e Alex Migliorini e secondo il settimanale Oggi uno di loro è “biondo e benestante”.

Nella rubrica di gossip del noto settimanale di Umberto Brindani si legge chiaramente:

“Il bello ha gusti diversi in pubblico e privato. Ex corteggiatore amante delle telecamere, è biondo, bello e molto benestante. In tv corteggia le donne ma nella vita fa il filo ai maschietti. Di chi stiamo parlando?”.