A Uomini e Donne (nella registrazione di oggi) è stato presentato il nuovo tronista: si chiama Carlo e viene da San Donà di Piave in provincia di Venezia.

Nel video di presentazione Carlo, che lavora come barman in un locale, ha dichiarato:

“Quello che ho dentro lo tengo in disparte, a volte lo nascondo perfino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa quello che si dice o si pensa di me. L’unico giudizio che per me ha un valore è quello della mia famiglia. Sono una testa di cavolo, la gente pensa che io sia una persona superficiale, ma non lo sono per niente. Sono una persona leggera, non prendo la vita sul serio. Nei rapporti non sopporto la monotonia, mi distrugge. Mi piacciono le donne viziose, le donne con gli attributi per tenermi testa e per tenermi a bada. non so cosa mi aspetterà, ma l’unica certezza che ho è che vivrò ogni cosa con tutto me stesso”.