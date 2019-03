Beatrice Valli in ospedale. “Sabato notte sentivo delle grosse fitte al basso ventre e mi hanno ricoverato, se me la sentirò ve ne parlerò. Vi dirò quello che ho” ha detto l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ in una Instagram Stories dal letto d’ospedale. “Sto male ma per ora preferisco non dire quello che ho” aggiunge. “Comunque non sono incinta, anche se mi stanno arrivando tantissimi messaggi”. “Mi hanno detto che dovrò stare qui almeno cinque o sei giorni per curarmi con l’antibiotico in vena” conclude, postando poi un’altra foto con l’ago in vena, un fiore e la scritta: “Quando tutto sembra andare per il meglio..”.

