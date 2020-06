Il breve trono di Giovanna Abate di Uomini e Donne è terminato con la scelta di Sammy Hassan, che le ha risposto sì (anzi, più precisamente “va bene, proviamo”), come sostenuto dal portale Il Vicolo delle News.

La puntata è stata registrata oggi e come Maria De Filippi ci ha abituati in questo Uomini e Donne durante la Fase 2, il percorso di Giovanna Abate si è unito a quello dei protagonisti del Trono Over.

Nulla da fare quindi per l’Alchimista, unico superstite dell’esperimento (flop) del corteggiamento in chat.