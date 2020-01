ROMA. Si sente un padre fortunato che lotta contro il drago per amore del figlio malato. Francesco Cannadoro, 37 anni da Vigevano, è uno degli oltre sette milioni di italiani che si occupano di un familiare non autosufficiente. Suo figlio Tommi ha sei anni, vissuti tra grandi sorrisi e disabilità totale dovuta ad un male ancora senza nome. Cannadoro nonostante le difficoltà, con ironia e passione, sul suo sito Facebook e Instagram, dove ha centomila followers, racconta con leggerezza e partecipazione la loro vita quotidiana. Tiene le fila di chi, come lui, vive una battaglia giornaliera tra assistenza, cura, difficoltà a far quadrare i conti. E uno Stato sentito a volte come assente, lontano, incapace di comprendere le loro difficoltà. Usa l’ironia, chiama le cose col loro nome perché il pietismo gli sta stretto.

Il diario di un padre fortunato in riproduzione….

C’è chi chiama suo figlio guerriero?

“Chiamiamo le situazioni col loro nome. La verità è che chiamando guerriero o bambino speciale un disabile non cambi la sua situazione e quella dei genitori che si fanno in quattro per rendergli la vita possibile. Per aiutare veramente i caregiver, che quotidianamente hanno sulle spalle situazioni spesso insostenibili, bisognerebbe assicurare loro uno stipendio. E soprattutto che leggi fossero fatte da chi conosce il problema”.

Le leggi sono sbagliate?

“Sì, ad esempio se ci fosse nei ministeri una persona che ha vissuto su una sedia a rotelle, forse oggi non esisterebbero più le barriere architettoniche. Anche l’ultimo disegno di legge sui caregivers è fatto da burocrati: sembrano non aver la più pallida idea delle difficoltà che vive ogni giorno chi ha un figlio un fratello o una madre non autosufficiente, bisognosi di tutto”.

Le sue critiche l’ha esposte in un video ironico su you tube.

“Mi è sembrato il modo migliore per rendere l’idea e coinvolgere anche chi non vive il problema: in questo ddl ci sono cose assurde, come a dare ai disabili una tessera per avere la precedenza in coda, quando il 95% delle pratiche burocratiche e delle file le fanno i familiari. Vogliono che il disabile nomini il caregiver, e così per far capire quanto sia improponibile in molti casi questa idea, l’ho messa in scena con mio figlio, nato col cervelletto atrofizzato. Sono solo alcuni esempi che dimostrano come in parlamento non sembrano avere idea di cosa sia la vita, la sfida, la fatica di chi spesso ha dovuto lasciare il lavoro, perché una badante finisce a costare troppo, e lotta per tirare avanti, far quadrare i conti, per prendersi cura di chi ama”.

Come suo figlio Tommi?

“Si. Ha sei anni, quando è nato ci siamo accorti che qualcosa non andava, ma ben quattro pediatri ci hanno considerato solo dei genitori ansiosi perché a 10 mesi non teneva la testa dritta, non gattonava. Poi la risonanza, la sentenza: un’atassia cerebellare degenerativa e un grave ritardo psicomotorio. Noi la chiamiamo il drago, i medici non le hanno ancora dato un nome”.

Perché ha aperto un blog?

“Mi sentivo perso, era un modo per tirare fuori il dolore, la preoccupazione, per cercare notizie, rassicurazioni, per condividere dubbi e sperare in soluzioni, per condividere con chi altri draghi nella vita. Ora tramite il blog, che si chiama “Diario di un padre fortunato”, c’è un filo che collega tutti quelli che lottano contro un drago, che hanno un disabile di cui si prendono cura. Le informazioni passano, ci si scambia notizie, ci si aiuta a vicenda”.

Che tipo di padre è?

“Sono cresciuto senza una vera famiglia, ho fatto tanti mestieri dall’animatore al barista cambiando città. Ho sognato tutta la vita di avere una casa, affetti miei, una moglie, un figlio col quale essere presente come non lo era stato mio padre. Ho vissuto con la paura di essere come lui, un babbo assente, invece forse proprio perché Tommi è nato malato, col cervello atrofizzato, io mi sono scoperto diverso. Dopo un primo momento in cui mi sono detto: perché a me, perché ancora a me, con l’aiuto di mia moglie Valentina sono cambiato”.

La vita con Tommi?

“Valentina ha dovuto lasciare il lavoro di parrucchiera dopo i due anni concessi dalla legge 104, come se le disabilità fossero sempre a tempo. Io faccio il barista, ma tutte le famiglie nelle nostre situazioni devono arrangiarsi perché è difficile conciliare un posto di lavoro e le cure continue. Così c’è chi fa lavori in nero, chi scarica le casse al mercato. Pochi soldi, anni di fatica, e senza uno Stato che aiuti si rischia di arrivare alle tragedie della disperazione che leggiamo nelle cronache”.

Di se però dice: sono un padre fortunato

“Lo dico e lo penso ogni mattina quando ci svegliamo ancora in tre, perché non sappiano se Tommi ci sarà tra cinque giorni o dieci anni. Ha una malattia degenerativa:, prima vedeva, ora è cieco, prima mangiava, ora si nutre con l’alimentazione parenterale. C’è tanta fatica per dargli il più possibile una vita normale, con momenti di allegria anche per noi genitori, ma suoi sorrisi i suoi baci, ripagano di tutto”.







