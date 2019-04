Le giornate iniziano ad accorciarsi, i giorni di pioggia si moltiplicano e si finisce più facilmente per cadere preda del ‘winter blues’. Secondo un recente studio, però, alcune persone possiedono una sorta di ‘scudo’ contro questa forma di depressione stagionale: in particolare le donne, che sembrano adattarsi meglio ai fattori di stress ambientale per evitare questa forma di depressione. Lo studio sulla depressione stagionale o ‘Sad’ (Seasonal Affective Disorder), suggerisce che alcuni soggetti possono evitare la depressione mantenendo o addirittura aumentando i livelli di serotonina (il cosiddetto ‘ormone del buonumore’) per tutto l’anno, anche se portatori di un gene che normalmente aprirebbe la strada al winter blues, come si legge su ‘European Neuropsychopharmacology’.

Fonte