Uno bianca, per Alberto Savi permesso premio a Pasqua

BOLOGNA – Il nuovo permesso concesso per Pasqua ad Alberto Savi, della banda della Uno Bianca, “è una vergogna, un’indecenza”. È il commento alla notizia pubblicata ieri da Il Mattino di Padova di Anna Maria Stefanini, madre di Otello, carabiniere ucciso insieme ai colleghi Andrea Moneta e Mauro Mitilini dal gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 assassinò 24 persone e ne ferì oltre 100 tra Bologna, Romagna e Marche.

Savi, 53 anni, il più giovane dei tre fratelli – Roberto e Fabio erano i leader – è detenuto a Padova e ha avuto l’ok a un permesso di tre giorni e mezzo con la possibilità

di uscire a Pasqua per pranzo. È stato visto insieme alla compagna. “Rischiamo di fare del male a tante persone…”, ha risposto a chi l’ha avvicinato. “Non ho parole. Male alle persone lo hanno già fatto e nessuno ce lo leva per tutta la vita”, replica la mamma di Stefanini, al telefono con l’Ansa. “Ci si è dimenticati di quello che hanno fatto. Ascoltano più loro che noi, le vittime non contano niente”, aggiunge.