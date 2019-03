Più di mille persone in piazza Ruggiero Settimo, a Palermo, per il lancio del tocco. Torna a Palermo il ‘Graduation Day’, la cerimonia giunta ormai alla sua nona edizione con cui l’Università festeggia i laureati magistrati dell’Ateneo. Il corteo, aperto dal rettore Fabrizio Micari, dal sindaco Leoluca Orlando, dal prorettore vicario Fabio Mazzola, dal direttore generale Antonio Romeo, dai prorettori, dai componenti del Consiglio di amministrazione e Senato accademico e dai presidenti delle cinque Scuole di Ateneo è partito dalla sede della Scuola delle Scienze giuridiche ed economico sociali, in via Maqueda, e ha percorso il centro cittadino fino a piazza Ruggiero Settimo, dove davanti al Teatro Politeama Garibaldi si è svolto il tradizionale ‘lancio del tocco’.

