Una serata di gala per celebrare le eccellenze sportive universitarie che nel corso del 2019 si sono distinte per meriti sportivi. Lunedì 2 dicembre dalle 18 alle 21 nell’Aula Magna dell’Università di Milano-Bicocca (piazza dell’Ateneo Nuovo, 1) torna l’appuntamento annuale con ‘Il Volo dei Talenti’, organizzato da CUS Milano e PwC. La scelta della sede è un modo per chiudere l’anno in cui ricorre il centesimo anniversario di fondazione dell’ex centro sportivo Pirelli, da poco rinnovato con il nome di Bicocca Stadium, grazie alla collaborazione tra il CUS Milano e l’Università di Milano-Bicocca.

