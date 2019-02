AUMENTARE la consapevolezza dei giovani sull’efficacia dei. Questo l’obiettivo di UniVax Day 2019, un evento che si è tenuto oggi in contemporanea presso 21 atenei italiani, promosso dopo il successo della scorsa edizione dalla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (Siica). A Roma l’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Pasteur Italia e si è svolto presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza, dove i ragazzi presenti erano oltre mille provenienti da 50 istituti di Roma e provincia. Lo scopo era affrontare il tema delle vaccinazioni sulla base delle evidenze scientifiche, attraverso una relazione sul funzionamento del sistema immunitario e un dibattito sull’efficacia e i rischi dei vaccini.

“Univax Day vuole essere una vera e propria ‘vaccinazione’ delle nuove generazioni contro la confusione generata dall’epidemia di fake news che spesso riguardano il tema dei vaccini – spiega Angela Santoni, direttore scientifico dell’Istituto Pasteur Italia e presidente della Siica – lo scopo dell’iniziativa è rendere i giovani più consapevoli riguardo l’efficacia delle vaccinazioni e contrastare così le notizie false e tendenziose, attraverso un confronto diretto basato su un’informazione corretta, affidabile, scientifica”.

“I vaccini – aggiunge – proteggono non solo noi stessi, ma anche la collettività. Questo perché quando tutti gli individui sono protetti gli agenti patogeni non possono più diffondersi e infettare anche persone che, spesso per motivi di salute, non possono essere vaccinate”. I vaccini – evidenziano gli esperti – sono uno strumento indispensabile per prevenire le malattie infettive e rappresentano una delle scoperte mediche di maggior successo ed economicamente vantaggiose che nella storia dell’umanità hanno salvato più vite. Negli ultimi 50 anni, infatti, hanno salvato più di 500 milioni di persone e attualmente, anche con un utilizzo non ottimale, prevengono 2-3 milioni di morti ogni anno.