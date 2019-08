Giulia De Lellis ha fatto scuola e dopo aver annunciato l’uscita del suo libro scritto a quattro mani con Stella Pulpo, oggi l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari ha fatto lo stesso.

Il libro si chiamerà Non Mi Sono Mai Piaciuta, uscirà a settembre ma – al contrario della sua collega – non ha avuto aiuti nello scriverlo, come specificato da lei “è scritto interamente da me”.

“Ho un annuncio importantissimo da fare che non sapevo neanche io fino a qualche ora fa. Ho il piacere di presentarvi il mio libro. Sto per morire d’ansia ragazzi, non riesco a respirare. Il libro si chiamerà ‘Non mi sono mai piaciuta’ ed è interamente scritto da me, come vi ho già spiegato. Rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale del libro, ovvero a fine settembre. Io sono emozionatissima e non vedo l’ora di vedervelo tra le mani e non vedo l’ora che possiate leggerlo e dirmi cosa ne pensate. Sono stra-felice! Un bacio!“.