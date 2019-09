Meglio nel secondo tempo

– Comincia col piede giusto l’avventura del ct Paolo Nicolato sulla panchina della Nazionale Under21 dopo la delusione europea e l’addio di Gigi Di Biagio. Gli azzurrini infatti a Catania hanno sconfitto 4-0 la Moldova grazie ai gol di Scamacca e Tumminello e alla doppietta di Frattesi.

Nell’amichevole del Massimino, utile a studiare e a perfezionare nuove soluzioni, l’Under 21 disputa una bella partita senza concedere nulla ai modesti avversari. Nicolato affida la fascia da capitano a Pinamonti, al centro dell’attacco azzurro con Kean e Scamacca sulle fasce mentre Zaniolo si posiziona nei tre di centrocampo. In panchina, invece, il capitano “annunciato” Locatelli per un affaticamento muscolare, a riposo anche in vista della prima gara di qualificazione al prossimo Europeo contro il Lussemburgo. A inizio match è Kean che prova ad accendere la luce e la prima chance arriva proprio dall’ex Juventus che al 22′ raccoglie un pallone in area di rigore e calcia forte in porta ma trova la pronta risposta del portiere Agachi. 11 minuti più tardi, al 33′, l’Italia guadagna un calcio di punizione da ottima posizione. Scamacca piazza il pallone con cura, mira l’incrocio dei pali e trova il gol dell’1-0: un gran tiro difficilmente parabile dal portiere soprattutto a causa della deviazione della barriera che ha fatto schizzare la palla contro la parte interna della traversa. Nella ripresa Nicolato cambia cinque giocatori facendo entrare Maggiore, Tumminello, Sottil, Sala e Frattesi. Al 49′ proprio Maggiore sfiora il palo col mancino mentre al 52′ gli azzurrini trovano il raddoppio grazie a un’ottima discesa di Sala che regala un assist al bacio per Frattesi: comodo tap-in e 2-0, nonché gol all’esordio. Tra entusiasmo e freschezza dei nuovi, l’Italia nel secondo tempo domina agevolmente e strappa applausi: l’asse Sala-Frattesi si rinnova al 63′ e il centrocampista dell’Empoli trova il 3-0 a tu per tu con il portiere. C’è gloria anche per Tumminello che qualche minuto più tardi sfrutta una brutta uscita di Agachi e da fuori area deposita il pallone in rete per il 4-0.

Il ct: “Ho dei ragazzi speciali”

“Mi piace l’atteggiamento della mia squadra, ho dei ragazzi speciali e spero che continuino così per toglierci delle belle soddisfazioni in futuro”. E’ il commento di Paolo Nicolato. “Dobbiamo trovare altre soluzioni, possiamo e dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo cercato di mettere in campo i nostri concetti – ha detto ancora il commissario tecnico degli azzurrini ai microfoni della Rai – Nel primo tempo abbiamo fatto correre gli avversari anche se abbiamo fatto un po’ di fatica a difendere. Poi nel secondo tempo li abbiamo trovati scarichi e siamo riusciti a essere aggressivi”. Infine sul prossimo appuntamento con la prima gara di qualificazione all’Europeo: “Contro il Lussemburgo sarà una partita diversa, una partita vera. In questo momento della stagione la condizione è approssimativa ma cercheremo di superare queste difficoltà”.+

Italia-Moldova 4-0 (1-0)

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Delprato (21’st Adjapong), Marchizza (31’st Gabbia), Bastoni, Ranieri (1’st Sala); Zaniolo (1’st Frattesi), Carraro, Zanellato (1’st Maggiore); Scamacca, Pinamonti (1’st Tumminello), Kean (1’st Sottil). In panchina: Plizzari, Del Favero, Tripaldelli, Locatelli, Bellanova. Allenatore: Nicolato

Moldova (4-5-1): Agachi; Boico (36’st Berco), Craciun, Dijinari, Ursu; Belousov (36’st Mamaliga), Furtuna (13’st Carostoian), Nihaev (13’st Chelari), Dros, Stina; Nicolaescu (22’st Gulceac). In panchina: Straistari, Ieseanu. Allenatore: Clescenco

Arbitro: Degabriele (Malta)

Reti: 33’pt Scamacca; 7’st e 18’st Frattesi, 23’st Tumminello

Ammoniti: Carraro, Tumminello, Bastoni, Nihaev e Craciun

Angoli: 7-2 per l’Italia

Recupero: 1′ pt, 0′ st

Spettatori: 3.500.