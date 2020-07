“Attenti a quei giovani che conosciamo un po’ meno”

– Ampliare il bacino da cui può arrivare poi nuova linfa per le selezioni giovanili azzurre e in prospettiva per l’Italia di Roberto Mancini. E’ una delle priorità di Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21, riguardo l’impiego dei giovani calciatori nel massimo campionato. “Gli under 21 che giocano in Serie A sono molto pochi, sono quelli più consacrati e più pronti per la Nazionale A – ha dichiarato il ct degli azzurrini in collegamento con Rete Sport -. Dobbiamo cercare di aumentare il numero dei ragazzi ai quali poter attingere perché il nostro target è sempre lo stesso, ovvero fornire più giocatori possibili alla Nazionale A e al contempo riuscire ad avere una squadra competitiva”.

Un obiettivo che assume ancora più significato proiettandosi verso l’Europeo Under 21 del prossimo anno. “La nostra attenzione è rivolta a quei giocatori che stanno muovendo i primi passi perché conosciamo benissimo chi ha fatto il percorso delle Nazionali e se sono disponibili ne faremo utilizzo – aggiunge Nicolato – Non sappiamo con che squadra potremo arrivare alla fase finale: l’annata 1999-2000 ce l’ho in mano per il quarto anno consecutivo e la conosco molto bene, ma dobbiamo concentrarci su giocatori che conosciamo un po’ meno”. A causa del numero abbondante di partite ravvicinate post emergenza sanitaria, ora in Serie A stanno aumentando le possibilità di minutaggio per i tanti giovani seguiti dall’Under 21. “E’ chiaro che le opportunità sono fondamentali, se sei bravo devi avere la possibilità di poterlo dimostrare – ha osservato il ct che ha raccolto l’eredità di Gigi Di Biagio – In un momento in cui le partite sono molto fitte sono aumentati anche i cambi. I vari Pinamonti, Olivieri e Semprini li seguiamo come facciamo con tutti gli altri giovani: dobbiamo aumentare il bacino da cui pescare”.

“Zaniolo? Ha un talento di primissima fascia”

Infine una battuta su Zaniolo, uno dei giocatori da tempo seguiti nel percorso di crescita da Nicolato. “Se sia il talento più grande non so, ma il campo sta dicendo che Nicolò ha dei mezzi di primissima fascia. Tra i giovani è il giocatore che ha dimostrato un approccio verso le competizioni di altissimo livello. E’ un ragazzo che ho avuto il piacere di allenare, l’ho convocato le prime volte nella Nazionale Under 18 e fin da subito ha mostrato grandi qualità. Il tempo ci dirà se questa cosa potrà proseguire – ha chiosato il ct dell’Under 21 azzurra – perché confermarsi è molto più difficile che mostrarsi. Ma Zaniolo ha un talento importante”.