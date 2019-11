– L’Under 21 prepara la doppia sfida con Islanda (sabato a Ferrara) e Armenia (martedì 19 a Catania) e Paolo Nicolato, commissario tecnico azzurro, si dichiara fiducioso: “Saranno due gare toste, contro squadre che stanno bene, ma sono fiducioso: abbiamo una settimana piena per lavorare, possiamo prepararle al meglio”. Roberto Mancini gli ha tolto in extremis Sandro Tonali, chiamato al posto di Verratti, ma Nicolato fa buon viso a cattivo gioco: “Sono situazioni che da un certo punto di vista ci gratificano, dall’altro ci pongono qualche difficoltà in più. Cercheremo comunque di proporre una squadra di qualità e dobbiamo avere fiducia di costruire altri giocatori dello stesso livello. Serve pazienza ma sono fiducioso. Ho convocato Esposito (Salvatore, centrocampista del Chievo e fratello di Sebastiano, la punta dell’Inter), è un ragazzo che sa giocare anche se magari non è ancora totalmente maturo dal punto di vista fisico”.

Chi invece è pienamente pronto è Bastoni, sempre più utile ad Antonio Conte: “Per noi è imprescindibile, ci dà qualità, forza, intuito, sta facendo benissimo”. Il primo match sarà quello con l’Islanda: “Mi aspetto una gara fisica, hanno giocatori che sono più avanti in campionato ma sono sicuro della crescita della mia squadra”.