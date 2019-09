Obiettivo Nazionale maggiore

Inizia da Catania il nuovo ciclo dell’Italia under 21 firmato Paolo Nicolato. Il neo ct degli azzurrini, promosso dopo gli ottimi risultati con l’U20, esordirà venerdì alle 18:30 nell’amichevole in programma al ‘Massimino’ contro la Moldova. Poi da martedì (a Castel di Sangro arriverà il Lussemburgo) si farà sul serio con le qualificazioni a Euro 2021: “Utilizzeremo questa partita per conoscerci meglio. E’ un gruppo nuovo, giovane, voglio vedere lo spirito dei ragazzi, la loro voglia di far bene”.

Con Roberto Mancini che ha dimostrato di dare fiducia ai giovanissimi, l’obiettivo del gruppo degli azzurrini sarà quello di far bene per poi meritarsi il salto nell’Italia maggiore. Molto dipenderà proprio da Nicolato: “A livello di principi c’è la ferma intenzione di dare continuità al lavoro di Mancini, facendo in modo che i ragazzi possano conoscere determinate situazioni che poi si ritroveranno, spero, in Nazionale maggiore. Abbiamo cercato di porre le basi e di far capire ai ragazzi, specialmente a chi non faceva parte del mio precedente gruppo, un po’ quello che è il nostro modo di lavorare, di stare insieme. Ci vorrà del tempo. Ho trovato nel complesso un gruppo di ragazzi intelligenti, che ha voglia di fare le cose per bene. Ho chiesto ai ragazzi di mantenere sempre la serenità, di non aver paura di sbagliare: qualcuno magari sarà teso o emozionato, non dobbiamo aver paura perché utilizzeremo gli errori per poi migliorarci e costruire qualcosa di buono”.

Locatelli capitano

Tanti volti nuovi per questo nuovo ciclo, ma non tutti. E’ il caso di Manuel Locatelli, pronto a indossare la fascia di capitano: “E’ un giocatore importante, intelligente e con esperienza in Serie A e a livello internazionale”, dice Nicolato che infine ricorda il recente quarto posto al mondiale under 20: “La gente ci ha voluto bene al di là dei risultati per questo nostro modo di fare, di voler dare tutto sul campo, per la nostra volontà e lo spirito di gruppo. Il mio obiettivo è che i ragazzi sentano anche quest’anno lo stesso affetto”.