Sarà nei cinema a febbraio 2019 Un’avventura, film sulle canzoni di Lucio Battisti e Mogol.

Lucio Battisti arriva nei cinema italiani. Dal 14 febbraio 2019 sbarcherà nelle sale cinematografiche il film Un’avventura, diretto da Marco Danieli e incentrato sulle canzoni del grande cantautore di Poggio Bustone.

La pellicola è stata realizzata con la consulenza del CET di Mogol, storico collaboratore e autore di molti testi di Battisti. I protagonisti sono Michele Riondino e Laura Chiatti.

Un’avventura: il film con le canzoni di Lucio Battisti

Figurano nel cast anche Dora Romano, Alex Sparrow, Giuio Beranek e Diodato. Le coreografie sono state invece curate da Luca Tommassini.

Grande omaggio al duo Mogol-Battisti, Un’avventura narra la storia della giovane e ribelle Francesca, che negli anni Settanta, ha girato il mondo alla ricerca della liberazione sessuale. Tornata nel borgo in cui è nata, è una persona totalmente nuova rispetto alla fanciulla dalle bionde trecce e gli occhi azzurri che ricordava il suo vicino di casa Matteo.

Quest’ultimo intraprende un romantico percorso per cercare di conquistare il suo amore d’infanzia. Un’occasione più unica che rara per ripercorrere i più grandi successi di Battisti e Mogol attraverso delle coreografie spettacolari.

Di seguito il trailer di Un’avventura:

Lucio Battisti: la morte 21 anni fa

Così, a quasi 21 anni dalla sua scomparsa, Lucio Battisti e la sua musica torneranno a emozionare le platee italiane (cosa che in verità non hanno mai smesso di fare).

Il grandissimo cantautore se ne andò la mattina del 9 settembre 1998 a soli 55 anni. Le cause non sono mai state chiarite del tutto, ma secondo le voci più autorevoli a portarcelo via sarebbe stato un linfoma maligno al fegato.

L’ultimo mistero di uno dei cantautori più amati, detestati, invidiati e imitati della nostra storia musicale. Uno di quelli che diceva che ‘un artista non può camminare dietro al suo pubblico, deve sempre camminare davanti‘. Peccato che non tutti abbiano imparato la sua lezione.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/LUCIO-BATTISTI-26753608163/

