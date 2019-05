Nella vita di Eliana Michelazzo il nome “Pamela” torna ad essere ricorrente: esiste Pamela Prati, sua ex assistita e grande amica, esiste Pamela Perricciolo, sua ex collega dell’agenzia Aicos Management (e forse anche ex fidanzata) ed esiste Pamela Compagnucci, la sua ex rivale televisiva alla corte di Uomini e Donne.

Era il 2009, infatti, quando Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci si contendevano il cuore di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, con quest’ultimo che alla fine scelse Pamela (per poi lasciarla qualche mese dopo in diretta a L’Isola dei Famosi).

Alla luce di tutto questo trambusto fra Mark Caltagirone, Simone Coppi e chi più ne ha più ne metta, anche Pamela Compagnucci ha voluto dire la sua attaccando duramente l’ex rivale televisiva su Instagram.

“Non sai più come salvarti il culo… non serve essere cattivi alla fine la ruota gira e hai visto che succede? Chi la fa la aspetti…“.

Sono passati 10 anni, ma il rancore non sembrerebbe essere passato.

Anche Federico Mastrostefano è tornato a parlare (via IsaeChia.it) di Eliana Michelazzo, dando a se stesso la “colpa” della nascita di Simone Coppi.

“Io una risposta un po’ me la sono data, del perché lei ha mandato in giro questa voce che lei è stata sposata 10 anni con un ragazzo. Io ricordo che quel giorno in cui ho scelto Pamela Compagnucci, dopo pochissimo tempo sul giornale c’era la notizia che lei si era sposata con Simone Coppi. Io ero rimasto un po’, perché dicevo ‘cavolo, sei stata un anno a corteggiarmi e dopo pochissimo tempo, due o tre settimane, leggo che già ti sei sposata!’. Secondo me questa piccola bugia secondo me l’ha detta a fin di bene, come quando due si lasciano, io rosico del fatto che mi hai lasciato e mi invento che già mi sono fidanzato con un’altra persona, giusto per non darti lo smacco del fatto che posso stare male per te. Il problema è che noi non eravamo abituati a vivere nell’ambito popolare della televisione, quindi qualsiasi cosa ci scappava in mente la dicevamo, la facevamo. (…) Neanche lei si era resa conto della gravità della cosa, cioè di farsi pubblicità e dire su un giornale ‘tanto mi sono sposata!’. Lei dopo la mia scelta risultava sposata, poi la questione è andata avanti, sono passati 10 anni e lei non è mai riuscita a tornare indietro, perché tornare indietro da queste cose è veramente difficile, specie quando tanta gente ne è a conoscenza. Nella vita succede tantissime volte quando un ragazzo e una ragazza stanno insieme, perché noi anche se non eravamo ufficialmente fidanzati era come se avessimo vissuto una storia d’amore durata 9 mesi, i sentimenti sono quelli. (…) Poi sicuramente lei è stata anche un po’ consigliata male, da tanti amici e da tante amiche e ha continuato a nascondere questa cosa, era difficilissimo tornare indietro… e poi è successo quello che è successo. Lei ha aperto quest’agenzia, la conoscevano in tanti…”

E ancora: