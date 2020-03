Oltre Valeria Marini e Patrick Baldassarri un’altra coppia della prima edizione di Temptation Island Vip si è detta addio: sto parlando di quella composta da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

I due – che avevano lasciato la trasmissione da single perché lei aveva preso una cotta per Andrea Cerioli – si erano ritrovati poco dopo, ma la loro storia a distanza di un anno è (di nuovo) terminata.

Ad annunciarlo è stato Andrea via Instagram.

“Ciao ragazzi, fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare, ma viste le numerose domande che mi vengono fatte mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro, ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi”.