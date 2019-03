Dopo il processo che si è concluso con la condanna a un anno per il contratto a una sua amica (Mara Carluccio) in una società della Regione (Eupolis), Roberto Maroni rischia di dover tornare in un’aula di tribunale per l’assunzione di un’altra sua amica, a cui sarebbe stato legato da una “relazione affettiva”, in un’altra società controllata dal Pirellone.

Pochi giorni fa, infatti, il pm Giovanni Polizzi ha chiesto al gup Sara Cipolla il rinvio a giudizio per l’ex governatore della Regione e per il direttore generale di Infrastrutture Lombarda (Ilspa), Guido Bonomelli, per il contratto di cui ha beneficiato l’architetto Giulia Capel Badino: ventimila euro per sei mesi (rinnovabili) per professionista, già candidata alle Politiche del 2013, a Novara, per la Lega Nord. Le indagini, portate a termine dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, hanno delineato una dinamica del conferimento molto simile a quella ricostruita per l’assunzione di Mara Carluccio in Eupolis. Una ricostruzione che costa ora a Maroni e Bonomelli un’imputazione per induzione indebita e turbativa d’asta, per il solo Bonomelli di falso ideologico, mentre la posizione di Capel Badino (false dichiarazioni al pm) è stata stralciata in attesa della definizione del procedimento.

Secondo l’accusa Maroni, “abusando della sua qualità di vertice dell’ente regionale nonché dei suoi poteri”, avrebbe fatto “ripetute” pressioni sul dg di Ilspa, “affinché conferisse un incarico pubblico all’architetto”. Un contratto che effettivamente è stato assegnato, attraverso la creazione di una posizione nel team che all’interno della società pubblica regionale si occupa della realizzazione della Città della Salute, a Sesto San Giovanni, di cui Bonomelli è Rup (Responsabile unico del procedimento). “In particolare – scrive la procura – Maroni, legato a Capel Badino da una relazione affettiva, induceva Bonomelli a conferire l’incarico a Capel Badino, individuando l’esigenza di un supporto tecnico specialistico” nel progetto della Città della Salute, “peraltro in fase di stallo operativo a causa della pendenza di ricorsi amministrativi successivi all’aggiudicazione dell’appalto, e comunque dotato di un team di personale Ilspa che aveva sino ad allora seguito compiutamente tutti gli aspetti della procedura”.

Per questo Bonomelli “optava per l’affidamento diretto in luogo delle ordinarie procedure competitive, nonché ometteva di consultare previamente almeno due operatori economici, allo scopo di aggiudicare l’incarico a Capel Badino, assecondando le ripetute sollecitazioni di Maroni”. In più, il dg avrebbe “esortato la professionista ad aprire una partita Iva e a depositare il curriculum sull’apposita piattaforma” su cui si registrano gli operatori economici, “in modo da poter attestare di aver scelto il profilo dell’architetto” tra quelli registrati in via telematica. In realtà, il curriculum sarebbe stato depositato sulla piattaforma da Capel Badino il 2 maggio 2018, ma la determina a suo favore è stata firmata da Bonomelli il 27 aprile.