SARA aveva solo otto mesi quando abbiamo fatto il nostro primo ricovero all’Istituto nazionale dei tumori a Milano. L’ambulatorio era troppo pieno di bambini ammalati come lei. Io e mio marito cercavamo di restare calmi e tranquilli per trasmettere un po’ di serenità alla bambina, ma il risultato era pessimo. Ad un certo punto, nella sala dove eravamo ad aspettare la chemio, entra una signora dal camice colorato e il naso da clown. L’ho trovata immediatamente di cattivo gusto, per noi che stavamo vivendo un momento terribile. Ma quando si è avvicinata, con delicatezza, e si è messa a canticchiare una canzone, subito Sara e io abbiamo sentito la tensione allentarsi. È servito del tempo prima di rendermi conto quanto quel gesto fosse stato importante per quella giornata così pesante.

È Samantha, mamma della piccola Sara, a raccontare la sua esperienza con la dottoressa Peppa, una dei professionisti che partecipa al progetto Dottor Sogni, iniziativa promossa dalla fondazione

• LE NECESSITÀ DI TUTTI

La prima cosa che questi simpatici dottori fanno, entrando in una stanza d’ospedale, è osservare e ascoltare. “Il nostro obiettivo è proporre senza invadere. Ogni situazione ha una necessità diversa e per capire come approcciarsi l’unico modo è mettersi all’ascolto – puntualizza un altro dottore della squadra, il dottor Pelosone – nella stanza lavoriamo in coppia, per essere sicuri di avere il tempo e le energie per prenderci cura di tutti coloro che ne hanno bisogno. Non solo dei bambini, anche dei familiari presenti”.

• LA RACCOLTA FONDI

Per finanziare le attività dell’associazione dal 13 al 28 gennaio è attivo il numero solidale 45583. Le donazioni permetteranno ai dottor Sogni di continuare a visitare i bambini ricoverati in tutta Italia. Si potranno donare 2€ inviando un sms oppure 5 o 10 euro tramite una telefonata.