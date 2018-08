Attrice, comica, cantante e vincitrice della prima (e unica) edizione di Ritorno al Presente, reality trash di Rai Uno condotto da Carlo Conti più di 10 anni fa: sto parlando di Gegia che – dopo essere stata esclusa da Isola, GF e Tale e Quale – ha puntato Maria De Filippi.

Intervistata da Spy Gegia ha infatti lanciato un grido d’aiuto alla De Filippi proponendosi per il Trono Over di Uomini e Donne: “Appena vedo Giorgio Manetti impazzisco“.

“Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale, c’ho sperato fino alla fine, ma non sono entrata nel cast. Tra l’altro sono nata come cantante e mi sarebbe piaciuto rimettermi alla prova”. […] “Non c’ho più tante cose fisiche oramai. Tranne quando guardo Giorgio Manetti, lì mi si accende tutto. Se mi avessero portato Giorgio ci sarei uscita subito: ecco lui lo adoro e mi piacerebbe conoscerlo sul serio. Mi sento male ogni volta che lo vedo. Tempo fa avevo conosciuto una persona della redazione di Uomini e Donne che mi invitò ad andare nel programma a corteggiarlo. Se mi avesse invitato Maria in persona sarei andata: alla regina non si dice di no”.