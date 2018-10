Direttamente dall’ultimo numero di Spy, Francesca Cipriani ha fatto un appello ad Ilary Blasi per partecipare all’edizione in corso del Grande Fratello Vip in qualità di guest star. Il motivo? Walter Nudo.

Francesca Cipriani è – va ammesso – la regina delle richieste: anni fa chiese ad Enrico Papi di esser arruolata come pupa in La Pupa e il Secchione e venne accontentata (vinse pure l’edizione!), mentre nel 2015 fece un appello ad Alessia Marcuzzi per partecipare a L’Isola dei Famosi ed anche questa richiesta, seppur con anni di distanza, le è stata esaudita.

“Seguo il GF Vip anche la notte perché c’è un concorrente che mi fa dimenticare di dormire. La sua bellezza è palese, però oltre all’aspetto esteriore c’è molto di più: è un uomo con la ‘u’ maiuscola, è profondo. Mi piace la sua pacatezza, la sua allegria, la solarità. Voglio assolutamente conoscerlo. Il suo nome è Walter Nudo”

E ancora:

“Vorrei che mi chiamassero in studio per parlargli. Vorrei scoprire la sua anima perché nella Casa sta dimostrando di essere non solo un bell’uomo, ma molto di più. E io penso che sarei la donna adatta per lui. Il ruolo di bionda svampita fa parte di me, però io sono ben altro. Non mi sono mai accontentata della superficialità. Abbiamo una cosa in comune: lui non ha rapporti intimi da 10 mesi, io ancora da più tempo. Mi viene da sorridere perché la gente non mi crederebbe mai, vedendo quanto sono appariscente e prosperosa, però la verità è questa. Purtroppo“.

Ilary Blasi accetterà la sua richiesta?