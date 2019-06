Il cast del GF Vip di Alfonso Signorini sta in queste settimane prendendo forma e gli autori sono impegnati nel contattare varie celebrità per capire se interessati o no ad un’esperienza dentro la casa.

E dopo il Divino Otelma e Cicciolina, un’altra celebrità ha ammesso candidamente di essere stata contattata dalla produzione ma – al contrario dei due – non avrebbe alcuna intenzione di partecipare. Sto parlando di Naike Rivelli, celebre figlia di Ornella Muti.

La Rivelli si è “vantata” di aver detto no al Grande Fratello Vip su Instagram, dove ha pubblicato in merito sia un post, sia una storia.

“Mediaset grazie, ma non grazie. Come tutti gli anni super fiera di dire di no al Grande Bordello Vip. Quest’anno conduce Signorini, si salvi chi può! Meglio morire poveri sotto un punto che arricchiti nel trash Mediaset #NeanchePerTuttiISoldiDelMondo #Fu*kYouMediaset #LaClasseNonEAcqua”.

E ancora:

“Applauso a Mediaset, grazie per l’ennesimo invito al GF Vip! Purtroppo ho da fare!”.

Una decisione dovuta presumibilmente a causa di Mediaset, dato che in passato Naike Rivelli ha partecipato già a dei reality show come Il Ristorante e Pechino Express. Il primo con Tina Cipollari e Patrizia De Blanck, il secondo con Giulia Salemi e Scialpi. Direi che con il “trash” ci ha già avuto a che fare.

Naike Rivelli due anni fa era in trattativa con L’Isola dei Famosi per partecipare insieme alla madre in qualità di guest star. Alla fine però è sfumato tutto.

Ecco cosa scriveva Dagospia: