Una tessera punti per essere ammessi alla Cresima: polemiche nella parrocchia del Comasco

Una vera e propria tessera fedeltà, molto simile a quelle dei supermercati, che però non garantisce sconti sulla spesa, ma la possibilità per i bambini di ricevere i sacramenti: l’idea è di don Angelo Fontana, responsabile della comunità pastorale di Lurate Caccivio, nel Comasco, e sta facendo molto discutere.

In sostanza i bambini devono presentare la tessera per ricevere il timbro che ne attesti la presenza al termine di ogni Messa e di ogni lezione di catechismo. Chi non arriva ai due terzi dei timbri non può iscriversi alla catechesi per l’anno successivo, né accedere ai sacramenti.

“La tessera dove apporre i timbri per la frequenza alla Messa mi mancava. Poi sono le altre religioni a essere estremiste” commenta ironicamente qualcuno sul gruppo Facebook “Sei di Lurate Caccivio se”, postando le foto del foglio ricevuto dai bambini e delle istruzioni per l’uso, in cui si specifica che “se partecipi alla Messa fuori Lurate Caccivio, chiedi al don che celebra che ti metta una sigla nell’apposita casella oppure porta alla catechista il foglio della S. Messa a cui hai partecipato”.

Don Angelo sa che “questa tessera è un po’ birichina, nel senso che dai bambini è vista come un gioco, ma fa arrabbiare i genitori. In realtà vuole essere uno strumento per far comprendere agli adulti che i figli possono fare un autentico cammino di fede solo se loro li accompagnano, rendendo ancor più credibile e quindi rafforzando il lavoro fatto da sacerdoti e catechisti”.



Secondo il responsabile della comunità pastorale, “nessuno ha problemi ad accettare che se un ragazzo non partecipa agli allenamenti di calcio in settimana, poi la domenica non può giocare la partita. Perché il catechismo non dev’essere preso altrettanto seriamente? Oggi più che mai la fede è una scelta, che nasce da una convinzione e cresce gradualmente, anche grazie alle buone abitudini”. E per quanto riguarda l’impossibilità di ricevere i sacramenti per chi non ottiene abbastanza timbri? “Quella dei due terzi delle presenze al catechismo è una regola diocesana, a cui ci è già capitato di fare delle eccezioni, che sono giuste e naturali, dal momento che ogni famiglia ha il suo vissuto” risponde il sacerdote.