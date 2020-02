Una storia da cantare, Sanremo: gli ospiti della nuova puntata del programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Torna il 15 febbraio 2020 in prima serata su Rai 1 il programma Una storia da cantare, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Si tratta della prima di quattro puntate che formeranno la seconda stagione della trasmissione che porta in prima serata sull’ammiraglia le storie e la musica dei grandi cantautori della nostra storia.

Andiamo a scoprire tutti gli ospiti su questo appuntamento molto speciale, dedicato alla storia dei cantuatori a Sanremo.

Una storia da cantare: speciale Sanremo

Questa prima puntata della seconda stagione sarà dedicata ai cantautori a Sanremo. Una storia molto importante e interessante che coinvolge nomi come Domenico Modugno e Adriano Celentano, Luigi Tenco e Sergio Endrigo, fino ad arrivare a Vasco Rossi.

Nei 70 anni di Festival sono stati tantissimi i cantuatori che hanno portato sul palco alcune delle migliori canzoni, mentre altri hanno utilizzato quel palco per lanciare o rilanciare la propria carriera. E proprio su questo si focalizzerà una puntata imperdibile per tutti gli amanti della canzone italiana.



Enrico Ruggeri

Gli ospiti di Una puntata da cantare

Come sempre sono tantissimi gli ospiti che interverranno nel corso della serata per omaggiare i grandi del passato. Ecco la lista completa: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel, Funk Off, Leo Gassmann e Bugo.

Torna dunque in prima serata anche il cantautore novarese protagonista della già storica lite con Morgan, che già durante il Festival era stato invitato in diretta dallo stesso Enrico Ruggeri.

Di seguito il video di Sincero, il brano portato al Festival da Bugo con l’ex Bluvertigo: