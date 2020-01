50 Cent, una stella sulla Hollywood Walk of Fame: il rapper si guadagna un posto nella passeggiata della gloria di Los Angeles.

50 Cent entra ancor di più nella storia del rap americano: si è aggiunto alla ristretta cerchia di rapper che hanno ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

L’artista ha partecipato all’inagurazione ‘scortato’ da due dei suoi più cari amici, nonché principali artefici del suo successo: Dr. Dre ed Eminem.

50 Cent: stella sulla Hollywood Walk of Fame

Accompagnato da due dei suoi più grandi amici nella scena musicale americana, Curtis Jackson ha ammesso i loro meriti: “Non credo che la mia carriera sarebbe stata possibile senza il loro supporto“.

Parole al miele ha speso per il collega lo stesso Eminem, in una delle sue ormai rarissime apparizioni pubbliche: “Non ricordo molte cose del 2002, ma ho ancora chiaro in testa il momento in cui ho incontrato 50 per la prima volta. Il carisma e la personalità erano riflessi nell’intensità della sua musica. Io e Dre sapevamo che se avesse funzionato con noi, avrebbe funzionato pure con il pubblico“.



Chi è 50 Cent

Curtis James Jackson III è uno dei rapper di maggior successo dei primi anni Duemila. La sua fortuna è dovuta all’album Get Rich or Die Tryin’ del 2003, prodotto da Eminem e Dr. Dre. Un disco lanciato dal celebre singolo In da Club.

Simbolo del gangsta rap del nuovo millennio, ha lavorato per lungo tempo con il gruppo G-Unit, che ha visto al suo interno per un certo periodo anche The Game. Dopo il successo è diventato anche un importante producer, e si è reinventato nel mondo dell’imprenditoria, producendo film, capi di abbigliamento e altro.

Ecco uno dei tanti post pubblicati sui suoi canali social per ricordare un momento importantissimo, la sua induzione nella Hollywood Walk of Fame (l’ultimo rapper a ottenere una stella era stato Snoop Dogg):

