Sostituire le visite dal vivo con colloqui in videochiamata: una soluzione che alcuni servizi di salute mentale hanno sperimentato per mantenere il contatto con i pazienti in tempo di pandemia, ma che potrebbe rivelarsi una valida strategia complementare, soprattutto per i più giovani. Ricercatori dell’Università di Montréal hanno condotto un’indagine su una popolazione di pazienti giovani, afferenti a un servizio specializzato per i disturbi psicotici al primo episodio, per conoscere il loro punto di vista sulla telepsichiatria . La maggior parte degli intervistati, tutti con disturbi gravi, ha riferito difficoltà a presenziare agli appuntamenti “tradizionali”, principalmente per ansia o per problemi organizzativi; si è detta invece “favorevole” o “molto favorevole” alle visite in videochiamata in tre quarti dei casi.

Quasi tutti con lo smartphone

Quasi tutti possiedono uno smartphone e lo usano quotidianamente per scaricare musica o video da internet o per frequentare i social media. Solo uno su cinque effettua una videochiamata almeno una volta a settimana: quasi tutti, tuttavia, sarebbero disponibili a sperimentare questa modalità per mantenersi in contatto con i propri terapeuti, soprattutto in caso di emergenza e comunque quando raggiungere l’ambulatorio o l’ospedale sia difficoltoso per qualsiasi motivo. Proprio a causa delle difficoltà logistiche le aree rurali sono, in effetti, quelle in cui la telemedicina sembra dare i risultati più soddisfacenti.

Ferma restando l’importanza delle visite “tradizionali” in molte situazioni, lo studio dei ricercatori canadesi evidenzia che i pazienti sono in generale interessati e disponibili ad affiancare ai colloqui di persona quelli in videochiamata, ma che le maggiori resistenze vengono dai clinici. Questi infatti tendono a non utilizzare volentieri questo strumento, ritenendo che la perdita di contatto umano “vero” possa compromettere il rapporto terapeutico; in realtà queste perplessità non sembrano confermati dalle risposte dei pazienti, che in generale appaiono piuttosto soddisfatti dell’efficacia delle sedute a distanza, ma preoccupati invece soprattutto di alcuni aspetti legati alla riservatezza, come la possibilità di essere disturbati nella vita privata o il timore che le conversazioni possano essere registrate.