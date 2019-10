Lucio Dalla, storico album dell’omonimo cantautore, ritorna nei negozi: ecco tutte le informazioni sulla Legacy Edition.

Lucio Dalla – Legacy Edition. Sta per arrivare nei negozi una nuova edizione dello storico album del cantature bolognese a quarant’anni di distanza la sua prima uscita. In questa nuova versione rimasterizzata del famoso disco sarà presente anche un inedito, dal titolo Angeli.

Inoltre, all’interno della riproposizione del lavoro discografico di Lucio, saranno presenti anche nuove versioni dei vecchi brani, nonché varie illustrazioni create da Alessandro Baronciani.

Lucio Dalla – Legacy Edition: i dettagli sulla ristampa speciale

A 40 anni dall’uscita, ritorna nei negozi Lucio Dalla, storico album dello storico cantautore. Il disco – che viene riproposto in versione rimasterizzata – sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2019.

Si tratta, però, di un’edizione limitata che sarà caratterizzata da tre brani inediti, tra i quali possiamo annoverare Angeli, che è stato trasmesso in radio, a partire dal 23 ottobre 2019.

La nuova canzone è stata presentata, inoltre, anche in un video nel quale sono state inserite le illustrazioni di Alessandro Baronciani, incluse in un libretto di 24 pagine, che prevede anche i contributi di Dimartino, Colapesce e Dente.

Ecco il video di Angeli:

Lucio Dalla – Legacy Edition: le novità del cofanetto limited edition

In questa nuova versione rimasterizzata della Legacy Edition, troviamo l’album Lucio Dalla al quale si aggiungono tre nuovi brani: Angeli – che vi abbiamo fatto sentire qualche riga più su – Stella di mare (interpretato in un finto inglese) e Ma come fanno i marinai, cantante insieme a Francesco De Gregori.

Non è tutto: sarà disponibile per i fan anche un LP dell’album, anch’esso rimasterizzato, abbinato a un cd con i tre brani citati e un libretto di 12 pagine di illustrazioni.

Il cofanetto, infine, avrà anche una terza versione, che potrà essere ordinata a partire dal 23 ottobre e nella quale troviamo dieci illustrazioni di Baronciani su carta speciale e numerate a mano, il CD rimasterizzato, l’LP sottoposto a rimasterizzazione in pasta bianca, il libretto di 12 pagine e, infine, le tre canzoni inedite.