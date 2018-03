L’analista Horace Dediu di Asymco ha pubblicato i risultati di una nuova ricerca dedicata alla vita media dei dispositivi Apple. La ricerca non suddivide i dati in base al prodotto, ma comprende l’intera lineup dell’azienda.

Secondo la ricerca pubblicata da Dediu, se si calcola il nu ero di dispositivi attivi e di quelli venduti cumulativamente, è possibile calcolare la loro durata media.

La ricerca è iniziata quando Tim Cook, durante l’ultima conferenza finanziaria di Apple, ha affermato che nel mondo ci sono 1.3 miliardi di dispositivi Apple attivi. Per determinare la durata media della vita dei dispositivi Apple, il ricercatore ha sottratto il numero di dispositivi attivi noti da quelli venduti cumulativamente, così da determinare “i dispositivi cumulativi andati in pensione“.

Dediu ha poi affermato che, per stimare la vita media, bisogna calcolare il tempo tra “dispositivi cumulativi venduti” all’inizio della vita di un prodotto e gli attuali “dispositivi dismessi cumulativi“. Alla fine ha stabilito che la durata media dei dispositivi Apple è di circa 4 anni e tre mesi, confrontando i dati dei prodotti Apple venduti nel secondo trimestre 2013 e quelli dei dispositivi ritirati nel quarto trimestre 2017:

Visivamente, la durata della vita è la distanza orizzontale tra le due barre verticali fin quando non abbiano la stessa lunghezza. La barra verticale superiore misura lo spazio tra l’area (dispositivi cumulativi) e la curva (dispositivi attivi), mentre la barra inferiore è lo spazio tra l’area e l’asse x, cioè i dispositivi cumulativi. Quando queste due barre hanno le stesse dimensioni, la distanza tra loro è la durata (al momento della barra in alto).

Aritmeticamente, la vita media in un dato momento t è la durata tra t e il momento in cui i dispositivi cumulativi venduti hanno raggiunto i dispositivi “pensionati” cumulativi al tempo t.

Ad esempio oggi, come rappresentato nel grafico in alto, la durata della vita media è il momento in cui i dispositivi cumulativi venduti hanno raggiunto i dispositivi ritirati totali e correnti. I dispositivi pensionati cumulativi possono essere calcolati come 2.05 miliardi cumulativi venduti, meno 1,3 miliardi attivi o 750 milioni. Il tempo in cui i dispositivi cumulativi venduti hanno raggiunto i 750 milioni è stato il terzo trimestre del 2013. La durata della vita è quindi stimata tra ora e il terzo trimestre 2013 o 17 trimestri o 4 anni e tre mesi.