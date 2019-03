Poca formazione sui segnali dell’abuso

OGNI ANNO in Italiae si stima che su 1.000 assistiti ogni pediatra visiti 8-9 bambini abusati spesso senza rendersene conto tant’è vero che, nonostante la loro presenza capillare sul territorio, le segnalazioni e le denunce di casi di maltrattamento da parte di medici, e pediatri in particolare, non sono molto frequenti. Il tema è stato affrontato nel corso del 45° Congresso della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) che si chiude oggi a Roma.

Il ruolo dei pediatri di famiglia nella vigilanza dei casi di maltrattamento e abuso è fondamentale perchè possono prima di ogni altro soggetto intercettare i segnali di disagio e promuovere l’adozione dei provvedimenti più opportuni per tutelare la salute fisica o emotiva dei bambini. “Purtroppo, spesso il pediatra non si accorge di avere davanti un bambino abusato – spiega Luigi Nigri, vice-presidente della FIMP. Accade perché manca una cultura in tal senso e non ci sono insegnamenti specifici sia a livello di corso di laurea che di scuola di specializzazione. Serve un sistema organizzato in maniera continua e permanente, in grado di coadiuvare lo specialista che nella pratica quotidiana sospetti o riconosca un abuso”.



Pediatri a lezione per ‘intercettare’ i segnali di maltrattamento

Proprio per colmare queste lacune, la Fimp in accordo con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha varato un protocollo che prevede la formazione dei pediatri: “Nel 2018 – prosegue Nigri – abbiamo già formato 1.100 pediatri e faremo altrettanto nell’anno in corso con l’obiettivo di fornirgli gli strumenti per individuare i segnali di un possibile abuso”. Oltre alla formazione, il protocollo prevede la mappatura dei centri sul territorio a cui il pediatra può fare riferimento quando gli si presenta un bambino che ha subito maltrattamenti.



LA RUBRICA – Chiedi all’Esperto



Bilanci di salute per fare prevenzione

Dal Congresso, i pediatri sottolineano anche l’importanza delle cosiddette ‘visite a età filtro’ su cui è incentrato il progetto ‘Salute e infanzia’: “Si tratta dei bilanci di salute che vanno effettuati a scaglione per fasce d’età e che sono fondamentali anche per fare un’opera di educazione alla salute – spiega Antonio D’Avino, vice-presidente della Fimp – . Mentre nei primi mesi di vita, i genitori sono più assidui nel portare i figli dal pediatra, crescendo se non ci sono problemi di salute particolari tendono ad andarci sempre meno. Per questo abbiamo attivato un servizio di ‘chiamata attiva’ per non perdere l’opportunità di visitare i bambini soprattutto dai 9 ai 14 anni con l’obiettivo di consegnare al medico di famiglia dei giovani adulti sani”.



Pediatri e insegnanti, i primi a capire che qualcosa non va

Nel 70% dei casi il maltrattamento si consuma tra le mura domestiche, due volte su tre per mano di uno dei familiari. “La forma più diffusa di maltrattamento – prosegue Nigri – è la violenza assistita che si verifica quando il bambino viene esposto a scene di violenza, fisica o verbale tra gli adulti che si prendono cura di lui. Uno dei primi segnali è l’improvviso cambiamento di umore per cui il bambino appare sempre triste e chiuso in se stesso. Gli unici soggetti che possono intercettare questo segnale sono gli insegnanti e i pediatri per questo è importante che i bambini facciano il Bilancio di salute e si rechino dal medico anche quando non sono malati”.



Un network salva-bimbi

La rete Fimp si basa sulla collaborazione con tutti coloro che lavorano in questo settore. “Vogliamo lavorare insieme ai pediatri ospedalieri, ai neuropsichiatri infantili, agli psicologi ma anche con la magistratura, ricordando che è l’interesse superiore del bambino l’obiettivo comune e che ognuno di noi può fare la differenza”, dichiara Paolo Biasci, presidente nazionale Fimp. Ma a fronte di un impegno sempre maggiore, i pediatri fanno notare che servono più risorse. Con 40 milioni di visite ogni anno a bambini e adolescenti per un totale di oltre 7.000 specialisti che operano capillarmente su tutto in territorio nazionale, i pediatri chiedono uno stop ai tagli. “Dal 2010 ad oggi – sottolinea Biasci – i tagli ammontano a circa 37 miliardi. Sono così messi seriamente a rischio i principi di equità ed universalismo sulla base dei quali oltre 40 anni fa è stato istituito il servizio sanitario nazionale”.