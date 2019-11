Prima che sia troppo tardi. Per combattere la violenza di genere bisogna intervenire giocando d’anticipo, lavorando sull’educazione all’affettività delle nuove generazioni. Perché i soprusi nei confronti delle donne non conoscono confini, nemmeno anagrafici. A scoprirlo, un’approfondita indagine di Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza – in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nell’ambito del progetto ‘Don’t slap me now’. Sono state oltre 7.500 le ragazze tra i 14 e i 20 anni intervistate per delineare i contorni del fenomeno tra le giovani donne. Sono proprio loro, infatti, a essere spesso ‘vittime’ del partner.

Fonte