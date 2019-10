View this post on Instagram

El próximo 8 de Noviembre mi corazón vuelve a España para revivir uno de los momentos más increíbles de mi carrera: el lanzamiento de mi primer álbum en español y con el que conseguí un hito sin precedentes. Más de 1.300.000 discos vendidos que me convirtieron y me sitúan a día de hoy en la artista internacional que más discos ha vendido en toda la historia musical de España. Un álbum que celebramos con una edición especial #25Aniversario, recopilando en una caja un producto con material inédito en un formato de lujo. 3 CD, 1 Vinilo, 1 DVD con el especial de TVE 1995 “Un Año de Éxito” y un booklet de 36 páginas con fotos y material inédito. Llegué a España siendo una auténtica desconocida y recibí la mejor acogida que jamás hubiera podido imaginar. ¡GRACIAS ESPAÑA! Per festeggiare i miei 25 anni di carriera in spagnolo e il mio primo disco omonimo che ancora oggi resta il disco internazionale più venduto nella storia musicale spagnola,la @WarnerMusicSpain ha disegnato un cofanetto esclusivo e bellissimo che uscirà l’8/11 in Spagna. Per gli altri paesi, il contenuto sarà disponibile in streaming o download digitale. To celebrate my 25 years of career in Spanish and my first album, that is still the most foreign selling album in the history of Spanish music, @warnermusicspain created for me an exclusive box set that will be released on November 8th. For the other countries, the content will be available by streaming or digital download. Pra comemorar minha carreira de 25 anos em espanhol e celebrar que meu primeiro álbum homônimo ainda é o disco internacional mais vendido na história da música espanhola, o @WarnerMusicSpain projetou um exclusivo e bonito Box Set Deluxe, que será lançado em 8/11 na Espanha. Pra os outros países, o conteúdo estará disponível em streaming ou download digital. Pour fêter mes 25 ans de carrière en Espagne et mon premier album homonyme qui encore aujourd’hui reste le disque international le plus vendu dans l’histoire de la musique espagnole, la @WarnerMusicSpain a réalisé un coffret exclusif et magnifique qui sortira le 8/11 en Espagne. Pour les autres pays, le contenu sera disponible en streaming ou en téléchargement digitale.