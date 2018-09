Una piazza rossa e piena, completamente. Sono almeno 25mila le persone che hanno invaso piazza Duomo a Milano per la manifestazione contro il razzismo e contro ogni forma di intolleranza. In piazza ci sono i fazzoletti tenuti legati al collo dagli appartenenti all’Anpi (che organizza la manifestazione insieme con Aned e Sentinelli), le bandiere della pace, quelle di Emergency e dei Sentinelli. E ci sono persone di tutte le età: i bambini con le mamme e i papà, i pensionati dello Spi-Cgil, gli studenti dei licei. E ci sono gli immigrati degli Sprar e dei Cas che arrivano non solo dalla milanese via Corelli, ma anche da Genova, Novara, Vercelli.

#intolleranzazero, la Milano antirazzista riempie la piazza: il Duomo si colora di rosso

“Siamo 25mila” dicono gli organizzatori dal palco, quando la manifestazione è iniziata da poco. Al di là dei numeri, comunque, la piazza è piena, ci si muove a fatica. Sul palco, oltre al messaggio di Liliana Segre, c’è la testimonianza di Raffaele Ariano, il ragazzo linciato sui social per aver segnalato il messaggio razzista della capotreno di Trenord: “Possono vincere una volta – dice al microfono parlando del governo del centrodestra – ma non scriveranno la storia”.