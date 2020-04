I Foo Fighters hanno registrato con altri artisti una nuova versione di Times Like These: la canzone è diventata un inno contro il Coronavirus.

Anche i Foo Fighters si uniscono alla lotta al Coronavirus. La loro Times Like These, in una nuova versione registrata con tante altre star della musica internazionale, è diventata un inno contro la pandemia.

I proventi di questa cover molto speciale saranno devoluti in beneficenza. Ecco tutti i dettagli sull’iniziativa di Dave Grohl e compagni.

Foo Fighters: Times Like These contro il Coronavirus

Il celebre singolo dei Foo Fighters tratto dall’album One by One del 2002 è stato scelto dalla BBC per un’iniziativa solidale. Il broadcast inglese ha chiesto ad alcune star della musica di realizzarne una cover per il programma Live Lounge.

Registrata ovviamente a distanza, la nuova Times Like These è stata pensata per aiutare chi sta soffrendo a causa del Covid-19. I proventi della vendita e dello streaming saranno infatti devoluti in beneficenza a chi è stato colpito dalla crisi nel Regno Unito sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario che quello economico.



Tutti i cantanti che hanno partecipato alla nuova Times Like These

Ma quali star della musica hanno prestato la propria voce per la nuova versione del brano dei Foo? Oltre a Dave Grohl e compagni abbiamo una lunga serie di cantanti molto famosi in tutto il mondo.

Ecco tutti i protagonisti: 5 Seconds of Summer – Anne Marie – AJ Tracey – Bastille – Biffy Clyro – Celeste – Chris Martin – Dermot Kennedy – Dua Lipa – Ellie Goulding – Grace Carter – Hailee Steinfeld – Jess Glynne – Mabel – Paloma Faith – Rag ‘n’ Bone Man – Rita Ora – Royal Blood – Sam Fender – Sean Paul – Sigrid – Yungblud – Zara Larsson

Ecco il video del risultato finale:

