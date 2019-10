“Sono contenta che il ciclismo onori papà con la maglia disegnata per il Lombardia 2019. Certo però che in altri paesi i riconoscimenti agli ex campioni vengono tributati mentre sono ancora in vita”. Da Norma Gimondi, figlia del leggendario Felice, fortissimo su ogni strada e con la sola sfortuna ma gigantesca di aver gareggiato negli stessi anni di Eddie Merckx, c’è riconoscenza per il “beau geste” degli organizzatori di Rcs Sport, “per la maglia e per le belle parole che Fontana, Rossi e Bellino hanno rivolto alla memoria di mio padre”. Ma anche un pizzico di amarezza per la consuetudine italiana di onorare i campioni solo quando non sono più in vita.

