UNA gemella che nascondeva nel suo addome la propria gemellina. E’ nata così a fine febbraio in Colombia Itzamara, una bimba che proprio come una matrioska aveva all’interno del suo corpo la sorella, formata per metà e cresciuta nel corso della gravidanza. Non è la prima volta che si verifica un avvenimento del genere, anche se è molto raro. Quella che viene definita la condizione del “feto nel feto” è stata descritta nel 1808 dal British medical journal e si verifica ogni 500.000 nascite. Negli ultimi anni casi simili si sono verificati in India e a Singapore.

“L’ultimo caso è ancora più raro perché il feto all’interno del feto è stato identificato durante la gravidanza”, ha spiegato al giornale The New York Times, il dottor Miguel Parra-Saavedra, specializzato in gravidanze a rischio, che ha seguito il parto a Baranquilla, in Colombia. In un primo momento si pensava che il feto avesse una ciste al fegato, ma con un’ecografia ad alta definizione Parra-Saavedra è riuscito a identificare un piccolissimo feto. Era collegato con il cordone ombelicale all’intestino di Itzamara, la gemella più grande e più formata.

A quel punto il 22 febbraio, alla 37esima settimana di gravidanza, i medici hanno deciso di sottoporre la mamma a cesareo per evitare che la gemella più grande potesse essere danneggiata da quella più piccola. A quel punto Itzamara pesava già tre chilogrammi.

Dopo la nascita la piccola Itzamara è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il feto che aveva al suo interno. Era lungo circa 5 centimetri, aveva la testa e gli arti, ma era privo di cuore e cervello. Ora la bambina sta bene, ma è sotto controllo medico. Sarà sottoposta ad altri controlli medici per verificare le sue condizioni di salute.