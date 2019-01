Cosa si è disposti a fare per il proprio idolo? Se ieri abbiamo assistito al fan brasiliano di Britney Spears che si è tatuato sul braccio il logo di Domination (fatto tre giorni prima la cancellazione dello show), oggi ecco una fan americana di Beyoncé che si è addirittura inginocchiata per baciare il pavimento dove poco prima la cantante era passata.

Il fatto è successo da Target, una nota catena di supermercati statunitensi, dove Beyoncé era andata a fare un po’ di spesa.

Detto, fatto.

@Beyonce was at my Target today so the only obvious & natural thing to do was go and honor the ground she walked on pic.twitter.com/SRB0NIyNk1

— Sarah City (@saraahcity) 8 gennaio 2019