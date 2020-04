Una donna (palesemente alterata) ha importunato Alda D’Eusanio che – con l’intento di immortalare il tutto – ha acceso la videocamera del telefono per registrarla.

“Vuoi mandare in onda tutto questo?” chiede la donna, “No” – risponde Alda D’Eusanio – “Registro per mostrarlo ai Carabinieri“. Peccato però che il filmato sia finito su Instagram alla mercé dei followers.

“Lei è venuta ad aggredirmi e molestarmi, questa puttana!” – ha inveito la donna – “Io chiamo il generale, questa è una puttana della televisione! […] Vuoi mandare in onda tutto questo? Manda le forze armate, generale!”.

Online ho letto titoli in cui hanno appellato la donna come una “senzatetto” ed una “ubriacona”; io ovviamente non posso saperlo, quel che è certo è che le cose che ha detto sono offese senza senso in cui ha farfugliato anche il nome di qualche generale (?).

Questo il commento della conduttrice:

“Questa gente va aiutata! Oggi io e Mia (nome del suo cane, ndr) siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi!”.

Ecco il video completo: