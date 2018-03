Su Amazon è disponibile una delle migliori autoradio aftermarket con supporto al sistema di infotainment di Apple, CarPlay.

Questa autoradio è quindi arrivata su Amazon, anche se in disponibilità limitata per il momento. Si sa, le scorte vanno e vengono, ma il link non possiamo non segnalarvelo.

Si tratta, nello specifico, del sistema Pioneer AVH-2300NEX con display WVGA integrato, supporto ad Apple CarPlay e Android Auto, oltre che al Bluetooth.

Se siete interessati, lo trovate a 913,44€ al momento della stesura dell’articolo su Amazon.