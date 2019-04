Una canzone per il fratello morto nel crollo del Morandi

Suo fratello Giovanni Battiloro, giovane giornalista e film-maker morì il 14 agosto nel crollo del Morandi con altri tre amici napoletani come lui, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stazione.

https://www.youtube.com/watch?v=z5Zhmdn18bQ

Sua sorella Laura Battiloro otto mesi dopo è riuscita trasformare in una canzone del ricordo il suo dolore.

Il brano che sui social ha già moltissime condivisioni si chiama “Piove sulla mia anima”. Scrive Laura sulla sua pagina Facebook: “Una canzone che racconta di un amore grande come quello tra un fratello e una sorella… Dedico questo brano a mio fratello Giovanni, ai suoi amici Antonio Gerardo e Matteo e a tutte le vittime del ponte Morandi per ricordare, per non dimenticare…”

Il video termina con le immagini di quattro ragazzi sorridenti in auto sulla strada per una vacanza a Barcellona.

Sono le immagini girate proprio da Giovanni con lo smartphone sull’auto quella stessa mattina del 14 agosto, prima di morire nel crollo. Si sente la musica in sottofondo e si vede scorrere l’autostrada.

Piove sulla mia anima” è stata prodotta da Felice Iovino e Roberto Battiloro, padre di Giovanni e Laura ed ex giornalista Rai.







Fonte