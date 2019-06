Freddie Mercury, Time Waits for No One: ecco i dettagli sulla canzone inedita con la storica voce dei Queen.

Grande notizia per tutti i fan di Freddie Mercury! È in arrivo un brano inedito con la voce dell’indimenticabile cantante dei Queen. Un sogno a occhi (e orecchie) aperti per molti. Eppure, pare proprio che si tratti di realtà.

Dopo aver rivissuto parte della sua storia con il film Bohemian Rhapsody, dunque, potremo tornare a sentire la magica voce del cantante di Zanzibar su un brano che mai prima d’ora era stato diffuso. Ecco tutti i dettagli su questa nuova attesissima uscita.

Freddie Mercury, Time Waits for No One: una canzone inedita

A diffondere la lieta notizia sarebbe stato nei primi giorni di giugno Adam Sherwin di iNews. Nel comunicato diffuso si spiega che il brano non è altro che una traccia registrata per la colonna sonora del musical Time di Dave Clark nell’ormai lontano 1986.

Rispetto all’originale, la base strumentale è stata però sostituita da un delicato accompagnamento al pianoforte. Time Waits for No One, questo il titolo del brano, è in uscita il 21 giugno. E a questo punto non vediamo davvero l’ora che arrivi il fatidico giorno.

Freddie Mercury

La lite tra Freddie e David Bowie

A distanza di 28 anni dalla sua scomparsa, il mitico frontman dei Queen continua a far discutere anche per il gossip. In un’intervista rilasciata a Mojo, il chitarrista Brian May ha ricordato una lite che il buon Freddie ebbe con David Bowie durante la registrazione della mitica hit Under Pressure.

Racconta il riccioluto artista: “Non è stato facile lavorare insieme, perché eravamo tutti ragazzi precoci e David era molto ‘forte’, sì. Freddie e David si sono scontrati, senza dubbio. Ma sono cose che in studio possono accadere: per questo volano scintille ed è sempre per questo motivo che la canzone è diventata fantastica“.

Di seguito il video di Under Pressure: